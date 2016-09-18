Минобороны Сирии назвала авианалет ВВС США открытой агрессией

Минобороны Сирии расценило совершенный налет авиации международной коалиции на армейские позиции в окрестностях города Дейр-эз- Зор как «опасную и неприкрытую агрессию».

Более того, утверждается, что боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) воспользовались ударами американской авиации для захвата оборонительного рубежа.

«Это нападение является убедительным свидетельством того, что Соединенные Штаты и их союзники поддерживают ИГ и другие бандформирования под лживым предлогом борьбы с терроризмом» – заявляет официальный Дамаск.

Читайте также Коалиция США ударила по сирийским войскам вместе с ИГИЛ.