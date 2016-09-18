Глава ЦИК: "Нам люди должны поверить"

В России стартовал Единый день голосования — избирательные участки первыми открылись на Дальнем Востоке. Сегодня россияне будут выбирать депутатов Госдумы нового, седьмого созыва, а также в регионах завершится более 5 тыс. кампаний разного уровня: в 39 субъектах проходят выборы депутатов законодательных собраний, в семи - прямые выборы губернаторов.

Как выяснили ранее «Известия», лидеры большинства партий — участниц гонки - будут голосовать в Москве в первой половине дня. Так, например, премьер-министр, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев скорее всего, отправится в школу № 1118, которая находится недалеко от улицы Мосфильмовской. Вечером его будут ждать в центральном исполнительном комитете партии.

В субботу в 23 часа по московскому времени Центроизбирком РФ провел заседание, посвященное началу голосования, открытию участков в нескольких регионах России. В ходе этого заседания глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что «очень-важно, чтобы люди пришли на выборы». «Нам люди должны поверить. А люди это те, кто рядом с вами, это наши дети, это наши соседи, это граждане нашей страны. И от того, как мы сейчас с вами проведем день выборов - зависит во многом развитие страны, зависит уровень доверия - сможем мы его восстановить и усилить или нет, уровень доверия ко всей избирательной системе России», - обратилась Памфилова к своим коллегам, членам избирательных комиссий из регионов.

В середине сентября она выразила надежду, что россияне придут на избирательные участки из чувства гражданской ответственности, тем более на организацию выборов потрачены «огромные бюджетные деньги» - более 10 млрд рублей. Кроме того, 15 сентября она пообещала уйти в отставку, если выборы провалятся. «Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям», - пообещала она. Несколькими днями ранее Памфилова заявила, что при подведении итогов выборов в нижнюю палату парламента приоритет будет отдаваться точности, а не скорости подсчета голосов.

Также с призывом к россиянам прийти на выборы на минувшей неделе обратились первые лица государства: президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В своем телеобращении Путин заявил, что рассчитывает на ответственность и взвешенную позицию жителей страны на выборах. «Только от вас, граждан России, зависит, каким будет парламент. Убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы в Государственную думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов России», — сказал он. Медведев в свою очередь призвал граждан не отдавать «своего права выбрать будущее». «Не выберите — за вас его выберут другие», - заявил он в своем телеобращении.

В Центризбиркоме ещё за несколько дней до дня выборов заявили, что все технические составляющие протестированы и готовы к работе. После полудня в воскресенье по мере закрытия избирательных участков в регионах, Центризбирком будет объявлять о промежуточных результатах голосования. Итоги начнут подводить после того, как в Калининграде закроются участки, выборы завершатся и начнётся процесс подсчета голосов.

