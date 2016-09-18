Поток туристов в Крым вырос на 25%

Крым в этом году посетили 4.6 млн человек, что на 25% больше чем в прошлом году.

Число отдыхающих будет только расти, поскольку сезон еще не окончен.

Больше всего туристов – 42% от общего количества отдохнуло на Южном берегу Крыма, на Западном побережье – 35%, на Восточном побережье – 18%, в других регионах – 5%, сообщает Министерства курортов и туризма региона.

При этом загрузка санаториев составила лишь 55%.

Напомним, что у россиян есть претензии к сервису курортов.

