Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Поток туристов в Крым вырос на 25%

Курорты полуострова посетили 4.6 млн человек

Крым в этом году посетили 4.6 млн человек, что на 25% больше чем в прошлом году.

Число отдыхающих будет только расти, поскольку сезон еще не окончен.

Больше всего туристов – 42% от общего количества отдохнуло на Южном берегу Крыма, на Западном побережье – 35%, на Восточном побережье – 18%, в других регионах – 5%, сообщает Министерства курортов и туризма региона.

При этом загрузка санаториев составила лишь 55%.

Напомним, что у россиян есть претензии к сервису курортов.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Поток туристов в Крым вырос на 25%

Курорты полуострова посетили 4.6 млн человек

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Ирина Мерная

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Коррупционные скандалы в понятных величинах

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Алексей Сиднев

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке