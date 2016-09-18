Пентагон: за местом удара в Сирии долгое время велось наблюдение

За местом нанесения удара ВВС США и коалиции в Сирии, в результате чего погибли сирийские военные, достаточно долго велось наблюдение, однако при этом у Вашингтона есть почти полная уверенность, что под атаку авиации угодили военные Сирии, заявили Reuters источники в Пентагоне.

Отмечается, что летчики при нанесении удара руководствовались данными разведки США. Кроме этого, поиск объектов для атаки проводился в течение нескольких дней. Удары с воздуха наносились в течение получаса, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Источники в Пентагоне отметили, что удары прекратились сразу же после того, как в ситуацию вмешалась Россия, предупредив по военным каналам, что американская авиация бьет не по тем целям.

Как писали «Известия», ВВС США и международной коалиции в субботу совершили авианалет на позиции правительственной армии Сирии под городом Дейр-эз-Зор. В результате ударов погибли 62 сирийских военных, около 100 были ранены. Сразу после этого началась атака со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).

В МИД РФ заявили, что атака на армию Сирии ставит под удар все прежние договоренности по Сирии с США. Москва инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации с ударом авиации США и коалиции, по его итогам постпред РФ при ООН Виталий Чуркин подверг Вашингтон критике и обвинил американские силы в срыве перемирия в Сирии.