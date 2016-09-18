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При взрыве в центре Нью-Йорка ранены 25 человек

Взрыв произошел в мусорном контейнере в центральном районе Челси

В результате прогремевшего в центре Нью-Йорка взрыва пострадали 25 человек, им оказана медицинская помощь и угрозы их жизни нет. Об этом сообщило пожарное управление города. Полиция опубликовала фото раскуроченного мусорного контейнера, в котором находилось взрывное устройство.

«Подтверждено ранение 25 жителей у дома номер 133 по западной 23-ей улице в районе Челси. Жизням пострадавших ничто не угрожает», — говорится в сообщении пожарного управления Нью-Йорка (FDNY).

Между тем, полицейское управление Нью-Йорка (NYPD) опубликовало фото мусорного бака, в котором находилось бомба. По фото видно, что он сильно смят и перевернут. Пользователи в комментариях к записи NYPD в Twitter делятся предположениями об атаке террористов.

В субботу в районе Челси в Нью-Йорке прогремел взрыв. Поначалу не поступало точных сведений о пострадавших, однако полиция провела эвакуацию из домов, прилегающих к месту происшествия.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

При взрыве в центре Нью-Йорка ранены 25 человек

Взрыв произошел в мусорном контейнере в центральном районе Челси

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