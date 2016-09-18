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Чуркин: с трудом верится, что авиаудар США был ошибкой

Постпред РФ в ООН допускает, что произошедший в Сирии инцидент мог быть провокацией

Постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин заявил, что ему с трудом верится в то, что самолеты США промахнулись, перепутав позиции ИГИЛ(запрещена в России) и сирийских войск.

Об этом он сообщил по окончании заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России. Главной темой повестки дня был удар американской авиации по армии САР, державшей оборону от боевиков под Дейр-эз-Зором. При этом погибло более 60 человек, а ситуацией воспользовался ИГИЛ, выбивший силы официального Дамаска с занимаемых позиций.

«Очень странно выбрали США время для этого удара. Мы слышали их слова о том, что якобы они хотели нанести удар по ИГИЛ, но промахнулись и попали по сирийским вооруженным силам, причинив немалый ущерб», — сказал Чуркин представителям СМИ.

По его мнению, ряд аспектов указывает на то, что произошедшее могло быть провокацией.

Напомним, что авианалет может поставить под удар все наработки по Сирии.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Чуркин: с трудом верится, что авиаудар США был ошибкой

Постпред РФ в ООН допускает, что произошедший в Сирии инцидент мог быть провокацией

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