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Сборная Канады всухую обыграла Чехию со счетом 6:0

Кубок мира-2016 в Торонто преподносит сюрпризы

Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Чехии со счетом 6:0.

Хозяева исправно забивали все три тайма. Первый гол оформил капитан канадцев, Сидни Кросби (9-я минута). Голы в составе «кленовых листьев» забили Брэд Маршанд (18), Патрис Бержерон (20), Джо Торнтон (28), Джонатан Тэйвз (35), Алекс Пьетранджело (53).

И лишь в третьем периоде канадцы умерили свой пыл, для того, чтобы поберечь силы в начале чемпионата, сообщает «Спорт-Экспресс».

К сожалению, чехам так и не удалось показать себя на льду, если не считать случайного травмирования шайбой канадского защитника Алекса Пьетранджело.

Напомним, что ранее на Кубке мира сборная Европы разгромила команду США. 

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Сборная Канады всухую обыграла Чехию со счетом 6:0

Кубок мира-2016 в Торонто преподносит сюрпризы

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Сергей Лисин

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