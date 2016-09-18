Сборная Канады всухую обыграла Чехию со счетом 6:0

Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Чехии со счетом 6:0.

Хозяева исправно забивали все три тайма. Первый гол оформил капитан канадцев, Сидни Кросби (9-я минута). Голы в составе «кленовых листьев» забили Брэд Маршанд (18), Патрис Бержерон (20), Джо Торнтон (28), Джонатан Тэйвз (35), Алекс Пьетранджело (53).

И лишь в третьем периоде канадцы умерили свой пыл, для того, чтобы поберечь силы в начале чемпионата, сообщает «Спорт-Экспресс».



К сожалению, чехам так и не удалось показать себя на льду, если не считать случайного травмирования шайбой канадского защитника Алекса Пьетранджело.

Напомним, что ранее на Кубке мира сборная Европы разгромила команду США.