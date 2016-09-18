Клинтон и Обама встретились в Вашингтоне

Президент США Барак Обама встретился с кандидатом на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон.

Общение состоялось в кулуарах собрания организации темнокожих членов Конгресса в Вашингтоне.

«Президент и первая леди провели краткий разговор с бывшим госсекретарем Клинтон за кулисами торжественного ужина организации сообщества темнокожих членов Конгресса», – сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.



Напомним, что сейчас Клинтон опережает Трампа лишь на 4%.

