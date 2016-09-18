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Клинтон и Обама встретились в Вашингтоне

Президент США и первая леди переговорили с бывшим госсекретарем в неформальной обстановке

Президент США Барак Обама встретился с кандидатом на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон.

Общение состоялось в кулуарах собрания организации темнокожих членов Конгресса в Вашингтоне.

«Президент и первая леди провели краткий разговор с бывшим госсекретарем Клинтон за кулисами торжественного ужина организации сообщества темнокожих членов Конгресса», – сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Напомним, что сейчас Клинтон опережает Трампа лишь на 4%.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Клинтон и Обама встретились в Вашингтоне

Президент США и первая леди переговорили с бывшим госсекретарем в неформальной обстановке

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