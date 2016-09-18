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В Кашмире при нападении боевиков на военный лагерь погибли 17 военных

Вооруженные боевики напали на лагерь военнослужащих в городе Ури штата Джамму и Кашмир около 5:30 по местному времени

В результате нападения боевиков на военный лагерь в индийском северном штате Джамму и Кашмир погибли 17 военнослужащих. Агентство ANI уточняет, что военные уничтожили 4 нападавших боевиков, проводится спецоперация по поиску сообщников террористов.

Вооруженные боевики напали на лагерь военнослужащих около 5:30 по местному времени. Инцидент произошел в городе Ури. Бой с террористами длился несколько часов, сообщают местные СМИ.

Ранее «Известия» сообщили, что при нападении боевиков погибли двое военнослужащих.

Глава Минобороны Индии Манохар Паррикар и начальник генштаба армии генерал Далбир Сингх Сухаг посетят Кашмир в воскресенье. Глава МВД Индии Раджнатх Сингх в связи с событиями в Кашмире отменил визит в Россию, который должен был начаться в воскресенье.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Кашмире при нападении боевиков на военный лагерь погибли 17 военных

Вооруженные боевики напали на лагерь военнослужащих в городе Ури штата Джамму и Кашмир около 5:30 по местному времени

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