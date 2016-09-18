Клинтон отреагировала на взрыв в Нью-Йорке оперативнее Трампа

Кандидат в президенты США прокомментировала теракт на Манхеттене с борта самолета
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отреагировала на взрыв в Нью-Йорке раньше своего оппонента Дональда Трампа.
«Мы будем знать больше о подоплеке случившегося, как только будут известны факты», – заявила бывший госсекретарь в эфире телекомпании СNN.
Реакция Трампа пока не была озвучена.
Комиссар пожарного управления Нью-Йорка Дэниел Нигро подтвердил, что взрыв «произошел на улице», в районе Челси. Власти города пока не спешат признавать произошедшее терактом.
Напомним, что число пострадавших от взрыва достигло 29 человек.