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Клинтон отреагировала на взрыв в Нью-Йорке оперативнее Трампа

Кандидат в президенты США прокомментировала теракт на Манхеттене с борта самолета

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отреагировала на взрыв в Нью-Йорке раньше своего оппонента Дональда Трампа.

«Мы будем знать больше о подоплеке случившегося, как только будут известны факты», – заявила бывший госсекретарь в эфире телекомпании СNN.

Реакция Трампа пока не была озвучена.

Комиссар пожарного управления Нью-Йорка Дэниел Нигро подтвердил, что взрыв «произошел на улице», в районе Челси. Власти города пока не спешат признавать произошедшее терактом.

Напомним, что число пострадавших от взрыва достигло 29 человек.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Клинтон отреагировала на взрыв в Нью-Йорке оперативнее Трампа

Кандидат в президенты США прокомментировала теракт на Манхеттене с борта самолета

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