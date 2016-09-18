Клинтон отреагировала на взрыв в Нью-Йорке оперативнее Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отреагировала на взрыв в Нью-Йорке раньше своего оппонента Дональда Трампа.

«Мы будем знать больше о подоплеке случившегося, как только будут известны факты», – заявила бывший госсекретарь в эфире телекомпании СNN.

Реакция Трампа пока не была озвучена.

Комиссар пожарного управления Нью-Йорка Дэниел Нигро подтвердил, что взрыв «произошел на улице», в районе Челси. Власти города пока не спешат признавать произошедшее терактом.

Напомним, что число пострадавших от взрыва достигло 29 человек.

