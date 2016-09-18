Австралия признает участие в авиаударах коалиции по сирийским войскам

Самолеты Австралии участвовали в атаках международной «антигиловской коалиции» во главе с США в Сирии, признает Минобороны страны. В сообщении, переданном телерадиовещательной корпорацией ABC уточняется, что ВВС Австралии участвовали в операции коалиции наряду с интернациональными ВВС.

«Австралия никогда бы не стала целиться в сирийские войска и активно поддерживать ИГ», — заявило минобороны Австралии, выражая соболезнования семьям убитых и раненных военных сирийской армии.

О нанесении авиаударов коалиции, возглавляемой США, по позициям сирийской армии, стало известно в субботу вечером. Начальник Российского центра по примирению в Сирии Владимир Савченко рассказал, что авиаудары коалиции начались в 17.00 (мск). В Минобороны уточняют, что при бомбежке под Дейр-эз-Зором ключевых объектов сирийской армии, погибли 62 военнослужащих и 100 получили ранения. Сразу после воздушной атаки коалиции, террористы ИГ (запрещено в РФ) начали наступление на позиции правительственных войск Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки под Дейр-эз-Зором ставят под удар договоренности по Сирии.



США признали факт авиаударов, но говорят, что информировали Москву. МИД РФ утверждает, что российская сторона не была уведомлена о планах коалиции.

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