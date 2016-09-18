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Полиция Нью-Йорка сообщает об обнаружении третьей бомбы

Предположительно, третье взрывное устройство обнаружено полицейскими Нью-Йорка недалеко от места первого взрыва, прогремевшего в районе 23-ей улицы

Об обнаружении третьего предполагаемого взрывного устройства в Нью-Йорке сообщает местная полиция. Сообщение о том, что в районе 23 улицы, где прогремел первый взрыв, обнаружена третья бомба, прозвучало в телеэфире CNN.

«Следователи сообщили о третьем потенциальном взрывном устройстве на месте взрыва у 23 улицы»,— сказал корреспондент. Устройство обнаружено, ведется его исследование. Второе взрывное устройство (скороварка с проводами) обнаружено рядом с место ЧП несколько часов назад. Взрывотехники вывезли его за пределы Нью-Йорка.

Взрыв прогремел в Нью-Йорке в субботу вечером в районе 23-й улицы между 6-й и 7-й авеню. Власти мегаполиса заявили, что произошедшее — преднамеренный акт. При взрыве пострадали 29 человек, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Полиция Нью-Йорка сообщает об обнаружении третьей бомбы

Предположительно, третье взрывное устройство обнаружено полицейскими Нью-Йорка недалеко от места первого взрыва, прогремевшего в районе 23-ей улицы

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