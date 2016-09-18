Видеоцентр по наблюдению за выборами работает в штатном режиме

Председатель Мосгордумы, руководитель видеоцентра, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Шапошников заявил, что видеоцентр работает в штатном режиме.

Шапошников отмечает, что операторы получают изображения со всех избирательных участков Москвы. На участках по состоянию на 9:00 мск выявлено 20 технических проблем, добавил Шапошников.



— Видеоцентр Общественного штаба по наблюдению за выборами работает в штатном режиме. Видеооператоры получают изображения со всех избирательных участков столицы. По состоянию на 9 утра выявлено 20 технических проблем на избирательных участках. На 18 участках наблюдалось скопление людей. Нарушений, влияющий на результаты голосования, не выявлено. В видеоцентре работают две группы по 20 человек, при этом каждый видеонаблюдатель отслеживает ситуацию на 170 избирательных участках, уточнил председатель Мосгордумы.

— Посменно на мониторы выводится изображение с шести участков, то есть в каждый момент времени оператор видит 12 изображений. В случае выявления нарушения или нештатной ситуации, оператор незамедлительно сообщает об этом старшему группы, — рассказал Шапошников.

В России сегодня проходят выборы в Государственную думу.

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