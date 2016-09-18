Чуркин раскрыл детали соглашения России и США по Сирии

Постпред России при ООН Виталий Чуркин огласил некоторые выдержки из договоренностей, достигнутых главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. Ранее Вашингтон отказывался раскрывать детали сделки, что ставило под угрозу принятие резолюции Совбеза ООН в поддержку соглашения.

«По причинам, которые мы не можем целиком понять, США не согласились поделиться с вами или даже с членами Совета Безопасности текстами этих документов. Но я зачитаю выдержки из двух этих документов, чтобы вы просто понимали, в чем дело», — сказал Чуркин, покинув экстренную встречу СБ ООН, созванную Россией, после ударов коалиции, возглавляемой США, по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зор. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Разграничение территорий, контролируемых ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусрой» (запрещенные в России террористические группировки) и умеренными вооруженными оппозиционными силами, остается ключевым приоритетом, так же как размежевание умеренных оппозиционных формирований и «Нусры», — зачитал Чуркин.

Он также сообщил журналистам о другом документе, согласованном в июле текущего года. Договоренность предполагала, что совместная группа по осуществлению совместной борьбы с террористами начнет работать с 19 сентября.

«Если США хотели нанести эффективный удар по «Джебхат ан-Нусре» в Дейр-эз-Зоре или еще где-либо, они могли подождать еще два дня и скоординировать свои действия с нашими военными, а также убедиться в том, что они атакуют тех, кого нужно. Вместо этого они решили провести эту безрассудную операцию», — отметил Чуркин.

При этом он добавил, что не считает, что на договоренностях двух государств можно поставить крест.

«Я надеюсь, что они (США) найдут способ убедить нас и всех остальных, что серьезно настроены на политическое урегулирование конфликта в Сирии, серьезно настроены на борьбу с террористами», — заключил постпред.

Напомним, накануне ВВС США и международной коалиции совершили авианалет на позиции правительственной армии Сирии под городом Дейр-эз-Зор. В результате ударов погибли от 60 до 80 сирийских военных, около 100 человек были ранены — точное количество уточняется. Сразу после этого началась атака со стороны боевиков ИГИЛ.

Москва инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации с ударом авиации США и коалиции, по его итогам Виталий Чуркин подверг Вашингтон критике и обвинил американские силы в срыве перемирия в Сирии.

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