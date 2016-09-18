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Воскресенье,
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Чуркин раскрыл детали соглашения России и США по Сирии

Постпред РФ при ООН зачитал журналистам выдержки из документов

Постпред России при ООН Виталий Чуркин огласил некоторые выдержки из договоренностей, достигнутых главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. Ранее Вашингтон отказывался раскрывать детали сделки, что ставило под угрозу принятие резолюции Совбеза ООН в поддержку соглашения.

«По причинам, которые мы не можем целиком понять, США не согласились поделиться с вами или даже с членами Совета Безопасности текстами этих документов. Но я зачитаю выдержки из двух этих документов, чтобы вы просто понимали, в чем дело», — сказал Чуркин, покинув экстренную встречу СБ ООН, созванную Россией, после ударов коалиции, возглавляемой США, по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зор. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Разграничение территорий, контролируемых ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусрой» (запрещенные в России террористические группировки) и умеренными вооруженными оппозиционными силами, остается ключевым приоритетом, так же как размежевание умеренных оппозиционных формирований и «Нусры», — зачитал Чуркин.

Он также сообщил журналистам о другом документе, согласованном в июле текущего года. Договоренность предполагала, что совместная группа по осуществлению совместной борьбы с террористами начнет работать с 19 сентября.

«Если США хотели нанести эффективный удар по «Джебхат ан-Нусре» в Дейр-эз-Зоре или еще где-либо, они могли подождать еще два дня и скоординировать свои действия с нашими военными, а также убедиться в том, что они атакуют тех, кого нужно. Вместо этого они решили провести эту безрассудную операцию», — отметил Чуркин.

При этом он добавил, что не считает, что на договоренностях двух государств можно поставить крест.

«Я надеюсь, что они (США) найдут способ убедить нас и всех остальных, что серьезно настроены на политическое урегулирование конфликта в Сирии, серьезно настроены на борьбу с террористами», — заключил постпред.

Напомним, накануне ВВС США и международной коалиции совершили авианалет на позиции правительственной армии Сирии под городом Дейр-эз-Зор. В результате ударов погибли от 60 до 80 сирийских военных, около 100 человек были ранены — точное количество уточняется. Сразу после этого началась атака со стороны боевиков ИГИЛ.

Москва инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации с ударом авиации США и коалиции, по его итогам Виталий Чуркин подверг Вашингтон критике и обвинил американские силы в срыве перемирия в Сирии.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Чуркин раскрыл детали соглашения России и США по Сирии

Постпред РФ при ООН зачитал журналистам выдержки из документов

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