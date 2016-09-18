Трамп после взрыва в Нью-Йорке призвал американцев проявлять твердость

Республиканец Дональд Трамп после взрыва, произошедшего в Нью-Йорке в субботу вечером, призвал американцев быть жесткими и умными. Об этом кандидат в президенты США заявил на предвыборном выступлении в Колорадо-Спрингс.

По словам Трампа, в мире происходят ужасные вещи, они происходят и в США.

«Я должен вам сообщить, что незадолго до моего выхода из самолета взорвалась бомба в Нью-Йорке, и никто точно не знает, что произошло. Но нам лучше быть очень твердыми, ребята», — сказал Трамп.

«В мире происходят страшные вещи, они происходят и в нашей стране, и мы должны проявлять твердость, быть умными и бдительными», — приводят слова Трампа американские СМИ.

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