Выборы в Крыму и Севастополе: явка избирателей превысила 8%

В Крыму явка избирателей на выборах в Госдуму по состоянию на 10.00 мск превысила 8%. В Севастополе образовались очереди голосующих, рассказали представители избирательных комиссий.

Всего по состоянию на 10.00 мск в Крыму проголосовало более 127 тыс. человек.

«Средняя явка на выборах в Госдуму в Крыму на 10.00 мск составила 8,67%», — приводит слова представителя крымского избиркома ТАСС.

В Севастополе средняя явка избирателей на выборы в Госдуму чуть ниже — 8,14%, проголосовало около 25 тыс. избирателей. Самая высокая явка в Нахимовском районе города — 9,36%, низкая — в Гагаринском, с 6,7%.



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