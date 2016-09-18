МИД: реализация договоренностей по Сирии может быть сорвана

В Москве глубоко обеспокоены авиаударами международной коалиции, ведомой США, по позициям сирийской армии. В комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства, обращается внимание, что с началом первых ударов боевики стали атаковать подразделения правительственных войск.

Москва призывает Вашингтон провести тщательное расследование произошедшего и принять меры для исключения повторения подобных инцидентов, говорится в документе.

Москва сожалеет, что на экстренно созванном заседании Совета Безопасности ООН представители США не только не дали объяснения произошедшему, но и «пытались по их обыкновению, перевернуть всё с ног на голову».

Авиаудары по правительственным сирийским войскам в МИД РФ считают результатом «упорного отказа США от налаживания плотного взаимодействия с Россией в деле борьбы с ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусрой» и другими аффилированными с ними террористическими группировками».

Москва полагает, что в случае продолжения подобных ситуаций может быть поставлена под угрозу реализация всего комплекса российско-американских договоренностей, достигнутых в Женеве 9 сентября, что противоречило бы интересам всего международного сообщества.

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