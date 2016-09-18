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Полиция задержала мужчину в Москве, у которого якобы была взрывчатка

На избирательный участок в Армянском переулке выехало руководство столичного ГУ МВД

Руководство столичного ГУ МВД выехало на избирательный участок в Армянском переулке, в который якобы зашел неизвестный с взрывным устройством, сообщил источник в правоохранительных органах. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого, который сообщил об имеющемся у него взрывном устройстве.

«Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали указанного гражданина и доставили в отдел для разбирательства. Никаких взрывных устройств при нем не найдено. Избирательный участок работает в обычном режиме», — приводит ТАСС сообщение источника.

О задержании подозреваемого также написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Спасибо работникам полиции. На 10-м избирательном участке быстро и профессионально задержали провокатора, угрожавшего взрывом», — поделился градоначальник.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы сообщили, что в избирательный участок в Армянском переулке в центре Москвы зашел мужчина с взрывчаткой и начал угрожать взрывом.

В правоохранительных органах столицы сообщили, что сотрудники полиции обследуют избирательный участок  №10 в Армянском переулке после поступившего на службу «02» сообщения от анонимного заявителя.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Полиция задержала мужчину в Москве, у которого якобы была взрывчатка

На избирательный участок в Армянском переулке выехало руководство столичного ГУ МВД

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