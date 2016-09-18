Полиция задержала мужчину в Москве, у которого якобы была взрывчатка

Руководство столичного ГУ МВД выехало на избирательный участок в Армянском переулке, в который якобы зашел неизвестный с взрывным устройством, сообщил источник в правоохранительных органах. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого, который сообщил об имеющемся у него взрывном устройстве.

«Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали указанного гражданина и доставили в отдел для разбирательства. Никаких взрывных устройств при нем не найдено. Избирательный участок работает в обычном режиме», — приводит ТАСС сообщение источника.



О задержании подозреваемого также написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«Спасибо работникам полиции. На 10-м избирательном участке быстро и профессионально задержали провокатора, угрожавшего взрывом», — поделился градоначальник.



Спасибо работникам полиции. На 10-м избирательном участке быстро и профессионально задержали провокатора, угрожавшего взрывом — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 сентября 2016 г.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы сообщили, что в избирательный участок в Армянском переулке в центре Москвы зашел мужчина с взрывчаткой и начал угрожать взрывом.

В правоохранительных органах столицы сообщили, что сотрудники полиции обследуют избирательный участок №10 в Армянском переулке после поступившего на службу «02» сообщения от анонимного заявителя.