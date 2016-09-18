Мутко заявил, что не собирается в отставку

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке.

«Это всё какая-то непонятная вещь. У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы. Я не знаю, это просто кому-то хочется всё время вносить какую-то нестабильность бесконечную. Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему», — приводит его слова агентство «Р-Спорт».

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что Мутко может уйти с поста министра спорта, а также покинуть должность руководителя Российского футбольного союза (РФС).

В начале недели «Известия» писали о том, что, по данным опроса фонда «Общественное мнение», о министре спорта РФ ничего не знает 41% россиян, еще 21% относится к нему негативно и только 13% — позитивно. При этом 5% респондентов, которые относятся к Мутко положительно, говорят о старательности и активности министра, 2% опрошенных ставят ему в заслугу победы российских спортсменов, 1% — отстаивание интересов российского спорта на международной арене. Среди россиян, которые относятся к Виталию Мутко плохо, 6% считают его неэффективным, 4% вспоминают «допинговый скандал» с российскими спортсменами, 3% говорят об ухудшении ситуации в российском спорте.

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