СМИ: самолет ВВС Сирии сбит в Дейр-эз-Зоре, пилот погиб

На северо-востоке Сирии сбит сирийский военный самолет, пилоту спастись не удалось. По данным агентства SANA, самолет был сбит во время проведения операции «против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ)».



Накануне примерно в этом районе (аэродрома Дейр-эз-Зора) в результате авианалета ВВС международной коалиции во главе с США погибли 62 сирийских солдата и 100 получили ранения.



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