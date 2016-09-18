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СМИ: самолет ВВС Сирии сбит в Дейр-эз-Зоре, пилот погиб

Военный самолет был сбит во время проведения операции «против боевиков «Исламского государства»

На северо-востоке Сирии сбит сирийский военный самолет, пилоту спастись не удалось. По данным агентства SANA, самолет был сбит во время проведения операции «против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ)».

Накануне примерно в этом районе (аэродрома Дейр-эз-Зора) в результате авианалета ВВС международной коалиции во главе с США погибли 62 сирийских солдата и 100 получили ранения.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

СМИ: самолет ВВС Сирии сбит в Дейр-эз-Зоре, пилот погиб

Военный самолет был сбит во время проведения операции «против боевиков «Исламского государства»

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