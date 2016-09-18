Штормовое предупреждение объявлено в Крыму, в республике в ближайшие 2–3 часа и до конца суток и 19 сентября ожидаются сильные ливни, грозы, град, усиление ветра при порывах до 20–25 м/с.

Штормовое предупреждение распространило Главное управление МЧС РФ по Республике Крым. В Крыму в воскресенье в ряде населенных пунктов фиксировались отключения электроэнергии. Из-за гроз отключения электроэнергии произошли в центре города Судак, в Кировском районе, в Алуште, Старом Крыму.

«Все территориальные комиссии обеспечены бесперебойниками и опасности никакой нет. Что касается участковых комиссий, то еще светлое время суток: думаю, что отключения никак не повлияют на голосование и приход избирателей», — приводит слова председателя избирательной комиссии Крыма Михаила Малышева ТАСС.

Выборы депутатов Госдумы проходят в Крыму и Севастополе впервые за столетие.



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