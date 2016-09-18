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Явка на выборах в Госдуму к 15.00 составила 33%

Зампред ЦИК Николай Булаев назвал динамику «вполне достойной»

Явка избирателей на выборах в Государственную думу на 15.00 мск составила 33%. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

«Явка на три часа — практически 33%. На наш взгляд, это вполне достойная динамика», — сказал он журналистам.

Ранее «Известия» писали, что по состоянию на 12.00 явка составила около 23%.

Напомним, выборы в Государственную думу проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы в региональные заксобрания, а также проходит более пяти тысяч муниципальных кампаний.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Явка на выборах в Госдуму к 15.00 составила 33%

Зампред ЦИК Николай Булаев назвал динамику «вполне достойной»

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