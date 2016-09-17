Страна выбирает депутатов Госдумы. Онлайн-трансляция

Между тем, ЦИК России решил организовать внезапные проверки готовности комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) перед открытием участков. Поводом послужили обращения, поступившие в ЦИК, в которых граждане выражают озабоченность в связи с использованием технических средств подсчета голосов и высказывают просьбы об организации внезапной проверки функционирования КОИБ.

«Председатель ЦИК России Элла Памфилова дала поручение сформировать специальные мониторинговые группы с участием представителей аккредитованных СМИ для выборочной проверки работоспособности КОИБов на территории некоторых участковых комиссий в единый день голосования 18 сентября», — сообщили в ЦИК РФ.