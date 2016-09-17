Страна выбирает депутатов Госдумы. Онлайн-трансляция

В России 18 сентября началось голосование на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
2016-09-17 23:48:00
Между тем, ЦИК России решил организовать внезапные проверки готовности комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) перед открытием участков. Поводом послужили обращения, поступившие в ЦИК, в которых граждане выражают озабоченность в связи с использованием технических средств подсчета голосов и высказывают просьбы об организации внезапной проверки функционирования КОИБ.
«Председатель ЦИК России Элла Памфилова дала поручение сформировать специальные мониторинговые группы с участием представителей аккредитованных СМИ для выборочной проверки работоспособности КОИБов на территории некоторых участковых комиссий в единый день голосования 18 сентября», — сообщили в ЦИК РФ.
2016-09-17 23:34:00
ЦИК РФ направил в Генпрокуратуру материалы о якобы распространяемых среди членов участковых избирательных комиссий «шаблонах» об «особом мнении» при несогласии с итогами голосования.
«В ЦИК России поступают обращения о том, что среди членов участковых избирательных комиссий одной из политических партий заранее распространяется шаблон «особого мнения» о несогласии с результатами голосования, который они должны подписать после подсчета голосов. В этом «документе» заявляется о нарушениях и преступлениях, которые якобы имели место в ходе избирательной кампании, а также в день голосования 18 сентября 2016 года, в том числе со стороны членов избирательных комиссий», — говорится в сообщении ЦИК РФ.
Распространение этих материалов имеет провокационный характер и является «попыткой осознанной дискредитации выборов», предупреждает ЦИК.
2016-09-17 23:21:00
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что к думским выборам были выданы около трети подготовленных открепительных удостоверений, то есть около 1,1 млн экземпляров, все остальные были погашены.
«Мы напечатали 3,5 миллиона, из них выдана только треть, примерно 1 миллион 100 тысяч. Это 1% от тех, кто имеет право голоса», — сказала Памфилова.
2016-09-17 23:10:00
Первыми в России к выборам депутатов Госдумы РФ приступили избиратели Чукотского автономного округа и Камчатского края. Участки открылись в 8.00 по местному времени (23.00 мск субботы).
В избиркоме Чукотского автономного округа сообщили, что в регионе открылось 55 избирательных участков, в списки избирателей внесены более 34,36 тыс. человек. Досрочно проголосовали более 1,65 тыс. избирателей — это жители отдаленных и труднодоступных районов.
Кроме депутатов Госдумы, в единый день голосования жители Чукотки выбирают депутатов думы Чукотского АО, глав и депутатов муниципальных образований.
2016-09-17 23:00:00
В России 18 сентября походит голосование на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва. В этот день россияне выберут не только депутатов Государственной думы, но и глав ряда регионов РФ, депутатов муниципальных образований столиц регионов и глав некоторых районов.
Выборы в Государственную думу будут проводиться по смешанной системе. Для прохождения в Госдуму партия должна преодолеть барьер в 5% голосов, из депутатов-одномандатников победит набравший наибольшее число голосов. Всего из 450 депутатов по партийным спискам проходят 225, еще 225 — по одномандатным округам.
В России и за ее пределами зарегистрировано 111,724 млн избирателей. В выборах примут участие 14 российских партий. Начиная с 1-го номера в избирательном бюллетене на выборах представлены: «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», «Зелёные»,«Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, «Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».