В Вашингтоне неизвестный застрелил двух человек

Стрельба произошла во время массового мероприятия в районе Анакостия, на юго-востоке столицы США. Полиция Вашингтона объявила в розыск неизвестного, который застрелил двух человек.

Местная полиция сообщает о шестерых раненых, среди пострадавших есть дети и женщина. Раненые госпитализированы, их жизни угрозы нет. Мотивы преступника не сообщаются, но, по предварительным данным, на мероприятии возник конфликт, передает ТАСС.

Присутствующие на празднике люди снимали видеоролики и делали фотографии, поэтому в полиции полагают, что личность злоумышленника удастся установить в ближайшее время.



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