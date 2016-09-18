В Ростове расследуют попытку вброса бюллетеней на выборах в Госдуму

Результаты голосования на избирательном участке в Пролетарском районе Ростова-на-Дону могут быть признаны недействительными, если возможный вброс бюллетеней, зафиксированный на записи видеокамеры, будет подтвержден, сообщил председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов.



«На участке в Пролетарском районе видеокамеры зафиксировали, как один из находившихся на участке людей кладет в урну для голосования несколько листов. При перемотке видеозаписи было замечено, что ранее этот же человек бросал листы во вторую урну на этом же участке», — приводит «РИА Новости» сообщения главы избирательной комиссии. По его словам, сейчас эти урны опечатаны, избиратели бросают бюллетени в дополнительную урну. На участке сейчас проводятся следственные действия.

Кроме того, Сергей Юсов подчеркнул, что результаты голосования на этом участке могут признать недействительными, если комиссия заявит о невозможности оценки действительных результатов волеизъявления граждан.

«Мы ни в коем случае не допустим, чтобы возможная фальсификация состоялась», — подчеркнул Юсов.

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