Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
18 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Выборы-2016   |     |   написать авторам

В Ростове расследуют попытку вброса бюллетеней на выборах в Госдуму

По словам главы региональной избирательной комиссии, результаты голосования на участке, где были замечены нарушения, могут аннулировать

Результаты голосования на избирательном участке в Пролетарском районе Ростова-на-Дону могут быть признаны недействительными, если возможный вброс бюллетеней, зафиксированный на записи видеокамеры, будет подтвержден, сообщил председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов.

«На участке в Пролетарском районе видеокамеры зафиксировали, как один из находившихся на участке людей кладет в урну для голосования несколько листов. При перемотке видеозаписи было замечено, что ранее этот же человек бросал листы во вторую урну на этом же участке», — приводит «РИА Новости» сообщения главы избирательной комиссии. По его словам, сейчас эти урны опечатаны, избиратели бросают бюллетени в дополнительную урну. На участке сейчас проводятся следственные действия.

Кроме того, Сергей Юсов подчеркнул, что результаты голосования на этом участке могут признать недействительными, если комиссия заявит о невозможности оценки действительных результатов волеизъявления граждан.

«Мы ни в коем случае не допустим, чтобы возможная фальсификация состоялась», — подчеркнул Юсов.

Читайте также:

Неверов призвал все политические партии пресекать нарушения на выборах

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Ростове расследуют попытку вброса бюллетеней на выборах в Госдуму

По словам главы региональной избирательной комиссии, результаты голосования на участке, где были замечены нарушения, могут аннулировать

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Леонид Поляков

политолог

Все мнения

Инфографика

Молодежь не интересуется дебатами

Молодежь не интересуется дебатами

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке