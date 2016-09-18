На выборах в Берлине большинство голосов получают социал-демократы

18 сентября в Берлине проходят выборы в земельный парламент — палату депутатов. По данным exit poll, проведенного телеканалом ARD, большинство избирателей в Берлине отдали голоса Социал-демократической партии — она получает 23% голосов избирателей. На втором месте — партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель с 18%.

Правая партия «Альтернатива для Германии» может получить до 11,5%.

Также, по данным опроса, в палату депутатов проходят представители партии «зеленых», левых — 16,5% и Свободной демократической партии.



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