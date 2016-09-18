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Памфилова: ОБСЕ помогла с голосованием на Украине

Ситуация была бы хуже, считает глава ЦИК России

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что международная организация  ОБСЕ помогла с проведением голосования на Украине для граждан России на выборах в Государственную думу. Иначе всё могло пройти гораздо хуже, считает она.

Кроме того, глава ЦИК заметила, что в свое время Россия не чинила препятствий волеизъявлению граждан Украины на выборах.

«Когда были выборы у них, то со своей стороны Россия в соответствии с международными обязательствами обеспечила на всей территории России полноценное голосование граждан Украины, которые в тот момент находились на территории», — цитирует Памфилову «РИА Новости».

Напомним, что на выборах в Госдуму лидируют парламентские партии. 

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Памфилова: ОБСЕ помогла с голосованием на Украине

Ситуация была бы хуже, считает глава ЦИК России

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