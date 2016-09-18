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Путин и Медведев заявили о победе «Единой России» на выборах

Президент и премьер-министр посетили избирательный штаб партии

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев заявили о победе «Единой России» на выборах в Государственную думу. Они сообщили об этом в избирательном штабе партии, в который они нанесли визит.

Владимир Путин отметил, что доволен результатами явки на выборы. По его мнению, это говорит о том, что граждане России стали взрослее.

«Действительно, люди проявили гражданскую позицию. Она заключается и в явке. Явка не самая большая из того, что мы видели в предыдущей избирательной кампании, но она высокая», — цитирует главу государства ТАСС.

Путин также остался доволен победой «Единой России». Сам факт того, что партия набрала большинство в такой сложный момент, говорит о доверии народа.

Более того, лидер страны считает, что итоги выборов показали, что в непростой ситуации в стране избиратели хотят стабильности политической системы.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Путин и Медведев заявили о победе «Единой России» на выборах

Президент и премьер-министр посетили избирательный штаб партии

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