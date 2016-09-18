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Названа причина смерти замглавы администрации Порошенко

Андрей Таранов погиб от травмы грудной клетки

Ну Украине заведено уголовное дело гибелью заместителя главы администрации президента Украины Андрея Таранова. Расследованием займется главное управление Национальной полиции в Киеве.

Замглавы администрации Порошенко погиб, катаясь на водном мотоцикле. Смерть была вызвана травмой грудной клетки. Об этом заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

Ранее появилась информация, что его скутер столкнулся с другим плавсредством.

Андрей Таранов работал заместителем главы администрации президента Украины с декабря 2014 года.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Названа причина смерти замглавы администрации Порошенко

Андрей Таранов погиб от травмы грудной клетки

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