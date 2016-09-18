Названа причина смерти замглавы администрации Порошенко

Ну Украине заведено уголовное дело гибелью заместителя главы администрации президента Украины Андрея Таранова. Расследованием займется главное управление Национальной полиции в Киеве.



Замглавы администрации Порошенко погиб, катаясь на водном мотоцикле. Смерть была вызвана травмой грудной клетки. Об этом заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

Ранее появилась информация, что его скутер столкнулся с другим плавсредством.

Андрей Таранов работал заместителем главы администрации президента Украины с декабря 2014 года.

