Полиция провела рейды по адресам подозреваемых в терроризме
В Стамбуле задержаны 40 иностранцев по подозрению в связях с ИГИЛ(запрещена в РФ).
Полиция провела рейды одновременно по 23 адресам подозреваемых в причастности к деятельности группировки. На квартирах найдены документы, относящиеся к ИГИЛ, а также изъята изобличающая информация на электронных носителях.
Как сообщают СМИ среди задержанных граждане Афганистана, Ирака, Ирана и Азербайджана. По данным управления безопасности турецкой полиции, многие из них неоднократно въезжали на территорию Сирии, в том числе и контролируемую боевиками ИГИЛ. Сейчас подозреваемых допрашивают.
Напомним, что бойцы ИГИЛ нередко становятся виновниками вооруженных нападений на мирных граждан в том числе и в так называемых благополучных странах.