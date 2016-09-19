В Стамбуле задержаны 40 иностранцев по подозрению в связях с ИГИЛ(запрещена в РФ).

Полиция провела рейды одновременно по 23 адресам подозреваемых в причастности к деятельности группировки. На квартирах найдены документы, относящиеся к ИГИЛ, а также изъята изобличающая информация на электронных носителях.

Как сообщают СМИ среди задержанных граждане Афганистана, Ирака, Ирана и Азербайджана. По данным управления безопасности турецкой полиции, многие из них неоднократно въезжали на территорию Сирии, в том числе и контролируемую боевиками ИГИЛ. Сейчас подозреваемых допрашивают.

Напомним, что бойцы ИГИЛ нередко становятся виновниками вооруженных нападений на мирных граждан в том числе и в так называемых благополучных странах.

