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В Ростове-на-Дону предотвратили попытку вброса бюллетеней

Результаты выборов на участке, где произошёл инцидент, могут признать недействительными

В Ростове-на-Дону предотвратили попытку вброса бюллетеней во время выборов в Госдуму.

Председатель ростовской областной избирательной комиссии Сергей Юсов сообщил, что о нарушении стало известно из ролика, выложенного в сети интернет.

На видео женщина, как минимум дважды. подходила к разным урнам для голосования и вкладывала туда бюллетени. Эти урны были опечатаны и убраны с участка. Взамен их доставлены новые, сообщили в избиркоме области.

Ранее отмечалось, что результаты по этому участку будут аннулированы. 

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

В Ростове-на-Дону предотвратили попытку вброса бюллетеней

Результаты выборов на участке, где произошёл инцидент, могут признать недействительными

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