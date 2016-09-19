В Ростове-на-Дону предотвратили попытку вброса бюллетеней во время выборов в Госдуму.

Председатель ростовской областной избирательной комиссии Сергей Юсов сообщил, что о нарушении стало известно из ролика, выложенного в сети интернет.

На видео женщина, как минимум дважды. подходила к разным урнам для голосования и вкладывала туда бюллетени. Эти урны были опечатаны и убраны с участка. Взамен их доставлены новые, сообщили в избиркоме области.

Ранее отмечалось, что результаты по этому участку будут аннулированы.