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Памфилова: выборы в Госдуму прошли легитимно

Глава ЦИК считает, что завоюет доверие населения

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что выборы в Государственную думу были легитимны. И это поможет завоевать доверие населения.

По ее словам, Центризбирком сделал многое, чтобы ни у кого не осталось сомнений в честном ходе выборов.

Более того, ранее Памфилова заявляла, что готова будет подать в отставку, если выяснится, что выборы оказались нелегитимными.

«Вы знаете, что за мной не заржавеет, я не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям», – цитирует главу ЦИК ТАСС.

Напомним, что в ходе выборов вперед вырвалась «Единая Россия», которая может набрать в Госдуме конституционное большинство. 

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Памфилова: выборы в Госдуму прошли легитимно

Глава ЦИК считает, что завоюет доверие населения

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