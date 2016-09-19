Явлинский будет участвовать в президентских выборах

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года.

Он заявил об этом на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам думских выборов. При этом неудачные для «Яблока» итоги голосования его совсем не смущают.

«Наша партия примет самое активное участие… Возможно, и со мной как кандидатом, по крайней мере, на сегодняшний день я являюсь кандидатом в президенты от партии. Это моя такая обязанность теперь», –процитировали Явлинского «РИА Новости».

Напомним, что по итогам думских выборов партия «Единая Россия» набирает большинство.

