Явлинский будет участвовать в президентских выборах

В 2018 году основатель партии «Яблока» выдвинет свою кандидатуру на пост главы страны
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года.
Он заявил об этом на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам думских выборов. При этом неудачные для «Яблока» итоги голосования его совсем не смущают.
«Наша партия примет самое активное участие… Возможно, и со мной как кандидатом, по крайней мере, на сегодняшний день я являюсь кандидатом в президенты от партии. Это моя такая обязанность теперь», –процитировали Явлинского «РИА Новости».
Напомним, что по итогам думских выборов партия «Единая Россия» набирает большинство.