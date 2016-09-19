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Бомбы в Нью-Йорке и Нью-Джерси мог сделать один человек

Полиция США нашла связь между взрывными устройствами

Взрывные устройства, сработавшие в субботу в Нью-Джерси и Нью-Йорке мог сделать один и тот же человек.

О такой вероятности заявили СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Там сообщили, что обнаружили сходство отдельных частей устройства, найденного в центре Нью-Йорка, с деталями самодельных взрывных устройств, обнаруженных в соседнем штате Нью-Джерси.

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу, 18 сентября. В результате пострадали 29 человек. От взрыва в Нью-Джерси никто не пострадал.

Напомним, что ранее городские власти не признавали происшедшие инциденты терактами и отрицали связь между ними. 

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Бомбы в Нью-Йорке и Нью-Джерси мог сделать один человек

Полиция США нашла связь между взрывными устройствами

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