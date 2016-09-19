Российские танки закроет комплекс оптико-электронного противодействия

Минобороны испытало уникальный комплекс оптико-электронного противодействия, который закроет новейшие боевые машины «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» от вражеского высокоточного оружия с помощью непроницаемой дымовой завесы. Новейшая система СПЗ (система постановки завесы), разработанная научно-производственным объединением «Электромашина», обнаруживает направленный на танк луч лазера или подлетающую ракету и отстреливает специальные дымовые гранаты, которые делают машину невидимой в визуальном и инфракрасном спектрах.

— В настоящее время испытания СПЗ уже идут. Планируем завершить все работы до конца нынешнего года, —рассказал «Известиям» представитель военного ведомства, знакомый с ходом работ. —В следующем году мы планируем начать испытания новейшей системы уже непосредственно на боевых машинах.

В корпорации «Уралвагонзавод», в состав которой входит «Электромашина», «Известиям» подтвердили, что испытания СПЗ ведутся, но от развернутых комментариев воздержались.

Как отметил независимый военный эксперт Олег Желтоножка, комплексы оптико-электронного противодействия можно назвать уникальными отечественными разработками.

— За рубежом не смогли довести до ума подобные комплексы. В армиях Европы можно вспомнить только несколько опытных образцов, которые планировалось устанавливать на перспективные БМП, но они так и не были доведены до производства, —рассказал эксперт. —В армии США комплексов оптико-электронного противодействия, аналогичных нашим, не было никогда. Там традиционно делали ставку на системы пассивной защиты, улучшая броню и увеличивая подвижность боевой техники, одновременно совершенствуя системы контроля поля боя, за счет которых они надеются противодействовать противотанковым ракетным комплексам.

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