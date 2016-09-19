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«Армату», «Курганец» и «Бумеранг» прикроют шапкой-невидимкой

Российские танки и бронетранспортеры защитят с помощью комплекса электронно-оптической защиты, делающего бронетехнику невидимой для ракет противника

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Минобороны испытало уникальный комплекс оптико-электронного противодействия, который закроет новейшие боевые машины «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» от вражеского высокоточного оружия с помощью непроницаемой дымовой завесы. Новейшая система СПЗ ( система постановки завесы), разработанная научно-производственным объединением «Электромашина», обнаруживает направленный на танк луч лазера или подлетающую ракету и отстреливает специальные дымовые гранаты, которые делают машину невидимой в визуальном и инфракрасном спектрах.

— В настоящее время испытания СПЗ уже идут. Планируем завершить все работы до конца нынешнего года, — рассказал «Известиям» представитель военного ведомства, знакомый с ходом работ. — В следующем году мы планируем начать испытания новейшей системы уже непосредственно на боевых машинах.

В корпорации «Уралвагонзавод», в состав которой входит «Электромашина», «Известиям» подтвердили, что испытания СПЗ ведутся, но от развернутых комментариев воздержались.

СПЗ — это высокотехнологичный комплекс, представляющий собой пакет уникальных дымовых гранат на поворотной платформе и набор датчиков, которые анализируют одновременно несколько диапазонов (в том числе и ультрафиолетовый), обнаруживают приближение ракеты и облучение лазером. Сердце комплекса — это вычислительная система, рассчитывающая оптимальные траектории запуска гранат, чтобы гарантированно закрыть танк дымовой завесой сразу с нескольких направлений, но при этом не помешать экипажу боевой машины участвовать в бою.

Как отметил независимый военный эксперт Олег Желтоножка, комплексы оптико-электронного противодействия можно назвать уникальными отечественными разработками.

— За рубежом не смогли довести до ума подобные комплексы. В армиях Европы можно вспомнить только несколько опытных образцов, которые планировалось устанавливать на перспективные БМП, но они так и не были доведены до производства, — рассказал эксперт. — В армии США комплексов оптико-электронного противодействия, аналогичных нашим, не было никогда. Там традиционно делали ставку на системы пассивной защиты, улучшая броню и увеличивая подвижность боевой техники, одновременно совершенствуя системы контроля поля боя, за счет которых они надеются противодействовать противотанковым ракетным комплексам.

На ранее опубликованных фотографиях танка Т-14 «Армата» можно рассмотреть не менее четырех оптических датчиков системы СПЗ, установленных на башне боевой машины, а также две подвижные платформы с дымовыми гранатами. Также в левой части башни скрыта вертикальная пусковая установка, вероятнее всего, предназначенная для постановки помех средствам, которые наносят удар сверху, поражая крышу башни или двигательное отделение танка.  

— Сейчас на танках Т-90 стоит система «Штора», но она способна отразить одну-две противотанковые управляемые ракеты. СПЗ же создана для современного динамичного общевойскового боя, когда по танку одновременно с разных сторон наносятся удары высокоточным оружием, — пояснил «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с особенностями работы СПЗ. — В настоящее время есть два основных типа управляемых ракет: наводящиеся на цель по радиокомандам оператора  и лазерные, цель которым подсвечивается лазерным лучом. СПЗ замаскирует боевую машину от радиокомандных ПТУР, даже если их операторы используют тепловизоры. А ракеты с лазерным наведением после постановки завесы просто не увидят сам лазерный луч.

Также СПЗ может бороться и с уникальными американскими самонаводящимися ПТУР «Джавелин».

— «Джавелин» — единственная в мире система с полностью самонаводящейся ракетой, которая по визуальным контурам объекта и его тепловому излучению выстраивает свою траекторию. Перед целью ракета резко набирает высоту и почти вертикально падает на танк, — рассказал «Известиям» представитель военного ведомства. — «Джавелин» окружена ореолом непобедимости. Но справиться с ней достаточно легко. Когда ракета падет на цель, дымовая завеса СПЗ закроет танк, а система управления ПТУР, не сумев распознать контуры цели и не видя теплового излучения, гарантированно промахнется.

Как рассказал «Известиям» Константин Давыдов, начальник бюро научно-технического развития НПО «Электромашина», на одну машину можно будет установить сразу несколько независимых пакетов СПЗ — их количество будет определять заказчик.

— Наша система по сравнению со «Шторой-1» способна укрывать технику от ракет неприятеля в десять раз дольше — машину не видно в тепловизор не меньше минуты после отстрела гранаты, — рассказал Константин Давыдов. — Вынос комплекса на отдельные платформы позволяет экономить занимаемую площадь на башне танка, которая может быть отведена под какое-то другое вооружение.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

«Армату», «Курганец» и «Бумеранг» прикроют шапкой-невидимкой

«Армату», «Курганец» и «Бумеранг» прикроют шапкой-невидимкойРоссийские танки и бронетранспортеры защитят с помощью комплекса электронно-оптической защиты, делающего бронетехнику невидимой для ракет противника

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