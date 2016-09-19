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«Суперкрокодилы» и «Терминаторы» получили уникальную оптику

Новая система обеспечит вертолетчикам непрерывный круговой обзор в любых погодных условиях

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По опыту операции российских Воздушно-космических сил в Сирии Минобороны приняло решение испытать уникальную обзорно-прицельную систему ОПС-24Н1, создающую экипажам основных ударных вертолетов Ми-35М «Суперкрокодил» и транспортно-десантных Ми-8АМТШ «Терминатор» поле наблюдения в 360 градусов. Система, разработанная холдингом «Швабе», способна видеть в тумане, дыму и, что особенно важно, пылевых бурях.

— В настоящее время принципиальное решение об испытаниях системы уже принято. Сейчас идет согласование параметров и условий их проведения. Но точные сроки окончания работ пока назвать сложно, — рассказал «Известиям» представитель российского военного ведомства. — В целом оптико-электронные станции, установленные в настоящее время на вертолетах Ми-8АМТШ и Ми-35М, пока отвечают заданным требованиям, но опыт операции в Сирии определил перспективные пути развития оптико-электронных станций.

Система ОПС-24Н-1 объединяет поле обзора четырех стабилизированных оптико-электронных станций наблюдения ГОЭС-321МК, две из которых установлены на законцовках крыльев, одна на несущей балке хвостового винта, а еще одна — в носовой части вертолета. Совмещенная визуальная картинка выводится на дисплеи в кабине пилотов, а также на специально оборудованное в десантной кабине вертолета место оператора.

Новая гиростабилизированная обзорно-прицельная система ОПС-24Н-1 обеспечит вертолетам возможность обнаружения и распознавания целей на расстоянии в несколько километров. Эту возможность обеспечила созданная в холдинге «Швабе» уникальная камера коротковолнового инфракрасного диапазона спектра (SWIR) с фотоприемным модулем на основе индия-галлия арсенида, способным принимать и преобразовывать свет ночного неба.

По словам первого замгендиректора «Швабе» Сергея Попова, испытания камеры коротковолнового диапазона спектра проводились на базе Института климата в Обнинске.

— В ходе эксперимента в специальной климатической камере был создан искусственный туман, — рассказал Сергей Попов. — По мере увеличения его плотности сначала теряла «зрение» обычная видеокамера, затем люди, принимавшие участие в эксперименте. При этом SWIR-камера продолжала транслировать картинку не только самого тест-объекта, но и нанесенную на него штриховую миру.

Как отмечает специалист, технический уровень прибора не уступает мировым аналогам. Камера способна воспринимать невидимый человеческому глазу диапазон сверхкоротких волн. Кроме того, она подключается к компьютеру посредством USB 2.0 и позволяет наблюдать объект в режиме реального времени.

— Это серьезный прорыв в области технического зрения. До появления подобной техники в стране не существовало столь многофункциональных систем, позволяющих пилотам свободно ориентироваться в сложных условиях днем и ночью, — отметил Сергей Попов. — Для того чтобы выпускать такие камеры, мы научились создавать гетероструктуры — материалы, из которых делаются матрицы, а затем и сами фотоприемные устройства на их основе. Это будущее оптико-электронных систем технического видения, которые будут востребованы не только для вертолетов, бронетанковой техники, роботизированных систем, но и более компактных приборов, позволяющих людям ориентироваться ночью, в густом тумане, условиях задымленности и пыли.

Как отметил Сергей Попов, наряду с военной сферой применения камера также может использоваться в научных исследованиях, в системах наблюдения и безопасности.

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

«Суперкрокодилы» и «Терминаторы» получили уникальную оптику

«Суперкрокодилы» и «Терминаторы» получили уникальную оптикуНовая система обеспечит вертолетчикам непрерывный круговой обзор в любых погодных условиях

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