Десантники получат беспилотный грузовик для действий на поле боя

Российские Воздушно-десантные войска получат робот-грузовик с искусственным интеллектом, способный даже под плотным огнем быстро и бесшумно доставлять боеприпасы на поле боя и эвакуировать раненых бойцов.

Новейшая платформа МАРС — мобильная автоматизированная робототехническая система — разработана конструкторским бюро (КБ) «Аврора». Она оснащена специальным вычислительным комплексом, радаром и видеокамерой. Анализируя данные сенсоров и поставленную задачу, МАРС самостоятельно выбирает оптимальный путь под обстрелом.

— Мы провели серию испытаний нашего комплекса совместно с Рязанским воздушно-десантным училищем, десантники остались довольны. Следующее тестирование запланировано на октябрь, — рассказал «Известиям» коммерческий директор КБ «Аврора» Виталий Савельев. — В частности, военным понравилось, что МАРС можно использовать для перевозки пассажиров, просто установив на него специальную платформу с посадочными местами.

Внешне МАРС напоминает футуристическое транспортное средство из научно-фантастических фильмов. При высоте 1,2 м, длине 3 м и весе 950 кг робот может перевозить более 500 кг груза. А за счет уникальной резиновой гусеницы, схожей по конструкции с лентой снежного уплотнителя типа «ратрак», МАРС легко передвигается по глубокому снегу, болотистой почве и пескам.

Как пояснили «Известиям» представители КБ «Аврора», новейший робот способен менять свое поведение в зависимости от запущенного сценария работы. В режиме «следуй за мной» платформа едет за человеком, на экипировке которого закреплена специальная метка, при этом машина самостоятельно прокладывает наиболее оптимальный маршрут, объезжая непроходимые препятствия.



Для доставки грузов или эвакуации раненых МАРС действует в режиме «трек», передвигаясь между заданными точками. Также платформа может патрулировать местность в режиме «циклический заезд», при этом она будет помечать цели, обнаруженные с помощью бортовых видеокамер.



Аппаратом МАРС можно управлять в дистанционном режиме с пульта, такая опция предусмотрена для преодоления особенно сложных препятствий.



По словам администратора интернет-проекта «Отвага-2004» Леонида Карякина, в настоящее время ведущие иностранные робототехнические фирмы активно ведут разработку роботов, аналогичных российской МАРС, которые преимущественно используются спецподразделениями для транспортировки различных грузов.

— Такую технику называют мулами. Когда отряд спецназа действует в отрыве от своих сил, ему необходимо большое количество различного имущества, которое раньше приходилось нести на себе. Сейчас такую задачу выполняют роботы, — рассказал Леонид Карякин. — Так как бортовые системы таких машин оборудованы компьютерами с системами обзора, навигации, прокладки маршрута, связи и различными датчиками, сканирующими местность, то они еще и помогают бойцам с навигацией и разведкой.

По словам эксперта, иностранные роботы, такие как Raider II, R-Gator A3, SMSS, CAMEL, вместо гусениц имеют колеса, из-за чего при передвижении по снегу, песку и болотистой местности серьезно снижается их проходимость.

— Заказчик может выбрать тип двигателя внутреннего сгорания — дизельный или бензиновый, а также сами приводные электромоторы. В зависимости от поставленной задачи на МАРС могут устанавливаться аккумуляторы различной емкости, — пояснил Виталий Савельев. — При этом робот может передвигаться с выключенным двигателем исключительно за счет электротяги, делаясь при этом полностью бесшумным. Во время простоя платформы генератор, питающий электромоторы, может использоваться для энергоснабжения лагеря или подзарядки аккумуляторных батарей спецоборудования.



Как отметил коммерческий директор КБ «Аврора», применение гибридного привода позволяет увеличить запас хода комплекса, а боковое расположение электромоторов положительно сказывается на развесовке, улучшая управляемость и проходимость, что становится особенно важным при работе МАРС в режиме дистанционного управления.