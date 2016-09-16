Беспилотники наделят интеллектом, чтобы сбивать воздушные цели

Минобороны России провело испытание уникального программного обеспечения, наделяющего беспилотные летательные аппараты искусственным интеллектом. Совместная разработка Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны (ГНИИЦ РТ) и научно-производственной компании «Сетецентрические платформы» (НПК СП) превращает отдельные беспилотники в самоорганизовывающуюся группу, способную не только выполнять совместный полет, но и вести патрулирование объектов, а также находить и уничтожать наземные и воздушные цели противника.

— Испытания и компьютерное моделирование различных задач проходили с марта по август нынешнего года. В частности, мы успешно отработали управление беспилотными летательными аппаратами при выполнении совместного полета с передачей разведывательной информации с различных ракурсов и направлений, — сообщил «Известиям» глава НПК СП Александр Мочалкин. — Это, в частности, позволило создать трехмерную компьютерную модель тактической обстановки в районе применения устройств. Ранее в прошлом году в рамках гражданской программы точного земледелия мы отработали подобную ситуацию на практике в Ростовской области. Тогда мы объединили в «стаю» три беспилотных квадрокоптера для точного картографирования местности.

По словам Александра Мочалкина, в настоящее время НПК СП способна объединить в «стаю» до шести беспилотных летательных аппаратов на дальности работы их штатных каналов управления.

Принцип работы новейшей системы достаточно прост. На беспилотники устанавливается специальное программное обеспечение, а также небольшой вычислительный блок, способный рассчитывать дальнейшее поведение на основании полученных команд и данных бортовых сенсоров дронов. Управлять «стаей» можно с базовой станции — штатного пункта управления беспилотными летательными аппаратами с установленным программным пакетом, превращающим команду оператора в набор алгоритмов, которые и передаются «стае».

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в настоящее время ГНИИЦ РТ и НПК СП перешли к следующему этапу работ, в ходе которого беспилотную «стаю» научат совместно со средствами противовоздушной обороны перехватывать быстролетящие воздушные цели — самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и вражеские беспилотники. Также «стая» научится выполнять и ударные задачи, в частности, порывать эшелонированные системы ПВО противника.

— БПЛА должны действовать самостоятельно, выбирая тактику проведения атаки на цель в зависимости от складывающейся тактической обстановки, — рассказал «Известиям» источник в военном ведомстве, знакомый с ходом работ. — При этом часть дронов должна играть роль «жертв», отвлекающих силы и средства ПВО на себя, а другие — непосредственно поражать цели. В рамках этой работы запланирована установка нового софта в аппаратуру управления боевых БПЛА, а также доукомплектование их электронными блоками управления компании «Сетецентрические платформы».

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал, что работы по созданию интегрированных систем управления и координации беспилотных летательных аппаратов в армиях развитых стран мира считаются одними из самых приоритетных.

— В настоящее время в вооруженных силах США, Франции, Англии и других стран НАТО есть большое количество беспилотных воздушных и наземных систем, но управление ими в большинстве случае идет либо по ранее заложенной программе, либо оператором с земли, — пояснил Вадим Козюлин. — При нарушении канала связи все эти роботы тут же перестают действовать. Именно поэтому вопросы создания математических моделей искусственного интеллекта на основе принципов самоорганизации для развития роботизированных систем имеют сегодня первоочередное значение.

Также эксперт отметил, что программный комплекс координации и наведения на цель беспилотных летательных аппаратов реализован на базе вертолета AH-64E Apache Gurdian, недавно принятого на вооружение армией США.

— В нашей разработке реализован совершенно новый инновационный математический аппарат на основе мультиагентных технологий, — объяснил «Известиям» Александр Мочалкин. — Система управления беспилотными летательными аппаратами основана на представлении их как программных агентов. По сути, это самостоятельная специализированная компьютерная программа в дополнение к штатным автопилотам летательных аппаратов. Она отвечает за согласование действий и принятие БПЛА самостоятельных решений во время выполнения полетного задания. Например, они автоматически должны классифицировать цели по ранее заложенным «электронным» портретам, организовывать действия по образованию требуемой пространственно-временной структуры движения в зоне действия систем ПВО противника.