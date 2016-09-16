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НАТО отказалось посылать военных наблюдателей на учения в Крым

Представители Североатлантического альянса решили не посещать полуостров даже по служебной необходимости

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Несмотря на официальное приглашение со стороны Минобороны РФ, НАТО отказалось посылать своих наблюдателей и представителей на любые военные учения, проводимые в Крыму.

— Россия проводила учения «Кавказ-2016» в Крыму, который является частью Украины, — пояснили «Известиям» в штаб-квартире НАТО в ответ на ранее отправленный запрос. — Поэтому НАТО больше не планирует направлять наблюдателей. Все союзники по НАТО отстаивают территориальную целостность Украины и продолжают призывать Россию обратить вспять незаконную аннексию Крыма. Мы осуждаем продолжающееся масштабное наращивание военной мощи в Крыму.

Источник «Известий» в военно-дипломатических кругах сообщил, что странам НАТО была предоставлена вся информация о готовящихся учениях, однако они прислали отказ без конкретизации причин.

— Учения «Кавказ-2016» стали самыми крупными с момента возвращения Крыма в состав России, и представители стран НАТО были приглашены на них, однако не воспользовались этим приглашением, — рассказал собеседник «Известий». — Более того, ни по линии военных атташе, ни по другим каналам мы внятного ответа о причинах отказа не получили.

Как отметил источник, эта ситуация ставит Минобороны России в затруднительное положение, так как в ответ на жест доброй воли и попытки действовать максимально транспарентно оно сталкивается с завуалированным нежеланием сотрудничать.

В июне глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в том, что она злоупотребляет пунктом 42 Венского документа о мерах доверия и безопасности в Европе, чтобы проводить крупные учения без уведомления других участников этого соглашения, и тем самым «подрывает транспарентность и предсказуемость» военной обстановки в Европе. Напомним, данный пункт позволяет государствам в случае внеплановых маневров оповещать соседей по факту, а не заранее — за 42 недели, как предусмотрено договором для любых учений с участием свыше 9 тыс. военнослужащих или 250 танков.

В ответ Минобороны РФ пообещало предоставлять иностранным военным атташе дополнительную информацию обо всех внезапных учениях, а также в обязательном порядке приглашать на них иностранных военных атташе и наблюдателей. Эта инициатива стала ответом Москвы на критику со стороны представителей НАТО, которые выразили озабоченность возросшим количеством внезапных проверок боеготовности российских ВС и обвинили Россию в недостаточной транспарентности ее военной активности.

— Это очень в стилистике НАТО — подглядывать в замочную скважину, когда дверь открыта, — пояснил «Известиям» глава комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. — Мы расцениваем отказ натовцев приехать как демонстративный, потому что интерес к нашим учениям у них был, и серьезный. Лучшее тому доказательство — инциденты с натовскими самолетами-разведчиками во время учений. Скажу честно, все уже устали от разыгрывания крымской карты по поводу и без.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» прошли под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа. В общей сложности в учениях приняли участие более 120 тыс. военнослужащих.

— Нам известно о том, что некоторые СМИ пытались как-то связать замысел и действия наших войск с якобы существующими планами вторжения на Украину. Это ни в коей мере не соответствует действительности, эти учения были плановыми, об их проведении мы сообщили еще в прошлом году, — заверил журналистов начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге по итогам учений «Кавказ-2016».

На плановые учения «Кавказ-2016» ни один представитель западных стран не приехал, зато там отметились наблюдатели из КНР, Вьетнама, Монголии, Венесуэлы, стран СНГ и различных африканских государств.

Владимир Комоедов считает, что НАТО просто воспользовалось возможностью обвинить Россию в агрессии.

— Нам нечего было скрывать, мы всё показали: какие силы, средства, вооружения задействованы, каков замысел, чтобы ни у кого не было сомнений, что легенда учений оборонительная, — констатировал военачальник. — Надо спросить представителей НАТО, почему они не приехали. Может, чтобы отрицать очевидные вещи и рассказывать небылицы о том, что на «Кавказе-2016» отрабатывалась не защита, а российская агрессия против Украины.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

НАТО отказалось посылать военных наблюдателей на учения в Крым

НАТО отказалось посылать военных наблюдателей на учения в Крым Представители Североатлантического альянса решили не посещать полуостров даже по служебной необходимости

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