Подводные «беспилотники» свяжут стратегические подлодки с берегом

Российские атомные субмарины оснастят подводными беспилотными роботизированными комплексами «Фугу», которые не только эффективно передадут сигналы боевого управления стратегическим и ракетным атомным подводным лодкам, но и проинформируют экипажи об условиях мореплавания в районах боевого патрулирования: рельефе дна, минных полях, наличии субмарин и даже боевых пловцов противника в режиме реального времени.

Как рассказал «Известиям» Михаил Рубцов, глава научно-производственной группы «МАКО», разработавшей и выпускающей уникальный подводный аппарат, в настоящее время «Фугу» испытывается Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны (ГНИИЦ РТ).

В военном ведомстве «Известиям» подтвердили, что роботизированный подводный комплекс с автономными необитаемыми подводными аппаратами-планерами (глайдерами) представляет интерес для Вооруженных Сил.

- «Фугу» снабжен свободно поворачивающимися плавниками – крыльями, которые, используя энергию набегающей волны, двигают подводную и буксируют надводную части устройства, - рассказал «Известиям» Михаил Рубцов. – Это практически полностью автономный робот с неограниченным сроком действия, способный не только мониторить подводную обстановку в районе боевого применения субмарины, но и ретранслировать с нее и на нее сигналы боевого применения.

Для этого, как объяснил специалист, на надводной – буксируемой платформе стоят приемник спутникового сигнала, станция океанографических и метеорологических параметров, а также питающие их солнечные батареи. Подводная часть, больше похожая на китайского воздушного змея-дракона или летающую рыбу с шестью лопастями – плавниками, имеет миниатюрные гидролокаторы, а также гидроакустический модем для связи с АПЛ.

По словам первого вице-президент Академии геополитических проблем Константина Сивкова, передача сигналов стратегическим и ракетным субмаринам - одна из серьезнейших проблем боевого управления подводным флотом.

В СССР и России для этого использовались низкочастотные станции (КНС) связи системы «Зевс» - два гигантских «электрода» заглубленные в землю на 3 километра на Кольском полуострове, через которые прогоняют электрический разряд мощностью в 30 МВт. За несколько часов через земную кору он может донести в любую точку планеты примитивный – дискретный сигнал мощностью в единицы герц: «Подняться к поверхности – выпустить радиобуй». На слух это воспринимается даже не как пенье китов, а как «зависший» удар колокола. Также для связи с подлодками используются самолеты Ту-142МР (создан на базе Ту-95), способные выпускать антенны длиной в несколько километров.

- Все это очень уязвимые системы, - сообщил «Известиям» Константин Сивков. – Местоположения станции КНС известно, ее можно найти даже по Google Maps и навести на нее ракеты. Ту-142МР так же представляет несложную цель для истребителей противника. При этом он еще и демаскирует подплывшую на глубину сеанса связи подводную лодку. Создание автономно существующих глайдеров - это очень перспективное решение для обеспечения непрерывной связи с подводными кораблями в различных регионах мира.