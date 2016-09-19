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Военные моряки Китая и РФ отработали задержание судна-нарушителя

Завершаются учения «Морское взаимодействие -2016»

Военные моряки России и Китая отработали поиск и задержание судов-нарушителей в рамках учений «Морское взаимодействие -2016».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» и эсминец «Гуанчжоу» успешно справились со всеми задачами.

На условные корабли-нарушители с вертолетов и скоростных лодок был  высажен десант морской пехоты обеих стран, который осуществил досмотровые действия.

Учения завершаются сегодня, 19 сентября. Всего в них приняли участие с обеих сторон до 20 кораблей и судов обеспечения, свыше 20 единиц авиационной техники, 15 единиц боевой техники, более 250 военнослужащих морской пехоты.

Напомним, что недавно прошли учения Северного флота РФ. 

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Военные моряки Китая и РФ отработали задержание судна-нарушителя

Завершаются учения «Морское взаимодействие -2016»

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