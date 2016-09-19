Партия Меркель показала худший результат за всю свою историю

На выборах в парламент Берлина, которые прошли в воскресенье, Христианско-демократический союз набрал лишь 17,6%
В результате парламентских выборов в Берлине, прошедших в воскресенье, правящая коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) потеряла большинство.
Как сообщает Deutsche Welle, ХДС, возглавляемый федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, показал худший результат за всю свою историю — 17,6% и оказался на втором месте.
За СДПГ, которая заняла первое место, отдали голоса 21,6% избирателей. Третьими стали партия «Левых» — 15,6%. У партии «Зеленых» — 15,2%, «Альтернативна для Германии» (АдГ) — 14,2%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 6,7%.
В предыдущем составе парламента Берлина были представлены СДПГ (46 мест), ХДС (39 мест), партия «Зеленые» (29), партия «Левых» (19), Пиратская партия (15) и один беспартийный депутат.
Судя по предварительным результатам выборов, в парламент проходят шесть партий, и теперь им придется искать новые варианты политических союзов.
Аналитики считают, что СДПГ предстоит создать новую коалицию, при этом мандатов ХДС для этого не хватит.
Наиболее реальным эксперты видят объединение социал-демократов с «левыми» и «зелеными».
Напомним, выборы в земельный парламент — палату депутатов состоялись в воскресенье, на 130 депутатских мест претендовали 927 кандидатов из 21 партии.
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