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Партия Меркель показала худший результат за всю свою историю

На выборах в парламент Берлина, которые прошли в воскресенье, Христианско-демократический союз набрал лишь 17,6%

В результате парламентских выборов в Берлине, прошедших в воскресенье, правящая коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) потеряла большинство.

Как сообщает Deutsche Welle, ХДС, возглавляемый федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, показал худший результат за всю свою историю — 17,6% и оказался на втором месте.

За СДПГ, которая заняла первое место, отдали голоса 21,6% избирателей. Третьими стали партия «Левых» — 15,6%. У партии «Зеленых» — 15,2%, «Альтернативна для Германии» (АдГ) — 14,2%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 6,7%.

В предыдущем составе парламента Берлина были представлены СДПГ (46 мест), ХДС (39 мест), партия «Зеленые» (29), партия «Левых» (19), Пиратская партия (15) и один беспартийный депутат.

Судя по предварительным результатам выборов, в парламент проходят шесть партий, и теперь им придется искать новые варианты политических союзов.

Аналитики считают, что СДПГ предстоит создать новую коалицию, при этом мандатов ХДС для этого не хватит.

Наиболее реальным эксперты видят объединение социал-демократов с «левыми» и «зелеными».

Напомним, выборы в земельный парламент — палату депутатов состоялись в воскресенье, на 130 депутатских мест претендовали 927 кандидатов из 21 партии.

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Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Партия Меркель показала худший результат за всю свою историю

На выборах в парламент Берлина, которые прошли в воскресенье, Христианско-демократический союз набрал лишь 17,6%

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