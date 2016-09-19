Клиенты трех закрытых банков получат до 62,8 млрд рублей

Объем вкладов и средств на счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в Росинтербанке, Финпромбанке и РКБ, у которых Центробанк сегодня отозвал лицензии, на 1 сентября 2016 года достигал 69,7 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитных организаций, которую публикует регулятор. По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам возмещения (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее 3 октября.



По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислава Волкова, клиенты Роспромбанка получат до 62,8 млрд рублей. Напомним, Центробанк лишил лицензии РКБ, так как он не соблюдал федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.



«При неудовлетворительном качестве активов АО «Банк «РКБ» неадекватно оценивало принятые кредитные риски», а «руководство и собственники кредитной организации не приняли действенные меры по нормализации ее деятельности», информирует пресс-служба ЦБ.



Самый крупный владелец банка — Шамиль Идрисов (с долей 86,14%), директор агропромышленной компании «Силур», глава представительства Ульяновской области в Москве. Шамиль Идрисов был в числе владельцев ПВ-банка, у которого ЦБ отозвал лицензию в 2012 году.



Росинтербанк, по данным регулятора, неадекватно оценивал риски при неудовлетворительном качестве активов. Оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка привели к утрате его собственного капитала. Самый крупный акционер банка — Георгий Гвелесиани (67,2% акций).



У Финпромбанка лицензия была отозвана за неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Финпромбанк контролировали семь физлиц, самые крупные доли (по 19,99%) принадлежали Петру Кондрашову и Анатолию Гончарову.



По состоянию на 1 сентября 2016 года Росинтербанк занимал 66-е место (99,3 млрд рублей), Финпромбанк — 93-е место (57,8 млрд рублей), а РКБ — 404-е место в банковской системе РФ.

