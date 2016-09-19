Первое заседание Госдумы седьмого созыва может пройти с 5 по 7 октября

Первое пленарное заседание Государственной думы седьмого созыва может состояться в период с 5 по 7 октября. Об этом заявил член высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Никонов.

«Скорее всего, во всяком случае об этом шла речь, первое пленарное заседание ГД пройдет где-то с 5 по 7 октября, такие разговоры были. Это не окончательно, это предварительно. Потому что надо быстро приниматься за бюджет», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Напомним, как ранее в понедельник писали «Известия», после подсчета 93% протоколов, «Единая Россия» набирает 54,28%, КПРФ — 13,45%, ЛДПР — 13,24%, «Справедливая Россия» — 6,17%.