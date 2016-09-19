Газизов: «по Гончаренко из «Легии» никто не обращался»

Генеральный директор «Уфы» опроверг слухи о возможном уходе из команды главного тренера
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в беседе с «Известиями» заявил, что главный клуба Виктор Гончаренко не покинет команду.
— Гончаренко уже и в «Легию» отправляют, и в «Лудогорец», — сказал функционер. — В наш клуб официальных запросов от этих клубов не поступало, мне тоже никто не звонил. Поэтому Виктор Михайлович продолжает работу, он строит команду. Не думаю, что ему есть смысл куда-то сейчас срываться.
Напомним, в понедельник утром польские СМИ написали, что нынешний наставник «Уфы» —главный кандидат на пост тренера «Легии».
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