Экс-замминистра обороны выиграл выборы в Тульской области

После подсчета 100% протоколов и.о. губернатора Тульской области Алексей Дюмин занял первое место на выборах главы региона, получив 84,17% голосов избирателей.



Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на втором место Олег Лебедев из КПРФ, который сумел заручится поддержкой 7,53% избирателей, на третьем — Олег Веселов из партии «Коммунисты России» у него 3,41%, четвертое — Николай Огольцов из «Российской партии пенсионеров за справедливость» 2,92% голосов.



Явка на выборах в Тульской области составила 45,5%.



«За Алексея Дюмина проголосовало 461 411 избирателей, или 84,17% от числа проголосовавших», — сказал председатель областного избиркома Сергей Костенко.



Сам Дюмин, после появления предварительных результатов, приехал в штаб общественной поддержки и поблагодарил жителей области, принявших участие в голосовании.



«Мы начинаем новый этап в жизни региона», — заявил он.



Напомним, беспартийный Алексей Дюмин в отличие от соперников баллотировался в порядке самовыдвижения. В феврале президент РФ Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора Тульской области Владимира Груздева и поручил исполнять обязанности руководителя региона до выборов Алексею Дюмину, который занимает пост заместителя министра обороны.



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