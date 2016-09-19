Экс-замминистра обороны выиграл выборы в Тульской области

За Алексея Дюмина отдали свои голоса 84,17% избирателей или 461 411 граждан
После подсчета 100% протоколов и.о. губернатора Тульской области Алексей Дюмин занял первое место на выборах главы региона, получив 84,17% голосов избирателей.
Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на втором место Олег Лебедев из КПРФ, который сумел заручится поддержкой 7,53% избирателей, на третьем — Олег Веселов из партии «Коммунисты России» у него 3,41%, четвертое — Николай Огольцов из «Российской партии пенсионеров за справедливость» 2,92% голосов.
Явка на выборах в Тульской области составила 45,5%.
«За Алексея Дюмина проголосовало 461 411 избирателей, или 84,17% от числа проголосовавших», — сказал председатель областного избиркома Сергей Костенко.
Сам Дюмин, после появления предварительных результатов, приехал в штаб общественной поддержки и поблагодарил жителей области, принявших участие в голосовании.
«Мы начинаем новый этап в жизни региона», — заявил он.
Напомним, беспартийный Алексей Дюмин в отличие от соперников баллотировался в порядке самовыдвижения. В феврале президент РФ Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора Тульской области Владимира Груздева и поручил исполнять обязанности руководителя региона до выборов Алексею Дюмину, который занимает пост заместителя министра обороны.
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