Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Выборы-2016   |     |   написать авторам

Экс-замминистра обороны выиграл выборы в Тульской области

За Алексея Дюмина отдали свои голоса 84,17% избирателей или 461 411 граждан

После подсчета 100% протоколов и.о. губернатора Тульской области Алексей Дюмин занял первое место на выборах главы региона, получив 84,17% голосов избирателей.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на втором место Олег Лебедев из КПРФ, который сумел заручится поддержкой 7,53% избирателей, на третьем — Олег Веселов из партии «Коммунисты России» у него 3,41%, четвертое — Николай Огольцов из «Российской партии пенсионеров за справедливость» 2,92% голосов.

Явка на выборах в Тульской области составила 45,5%.

«За Алексея Дюмина проголосовало 461 411 избирателей, или 84,17% от числа проголосовавших», — сказал председатель областного избиркома Сергей Костенко.

Сам Дюмин, после появления предварительных результатов, приехал в штаб общественной поддержки и поблагодарил жителей области, принявших участие в голосовании.

«Мы начинаем новый этап в жизни региона», — заявил он.

Напомним, беспартийный Алексей Дюмин в отличие от соперников баллотировался в порядке самовыдвижения. В феврале президент РФ Владимир Путин принял отставку предыдущего губернатора Тульской области Владимира Груздева и поручил исполнять обязанности руководителя региона до выборов Алексею Дюмину, который занимает пост заместителя министра обороны.

Читайте также:

Путин поручил перевести тульские оборонные заводы на мирные рельсы

Написать комментарий
Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Экс-замминистра обороны выиграл выборы в Тульской области

За Алексея Дюмина отдали свои голоса 84,17% избирателей или 461 411 граждан

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Фотолента

Выборы-2016: как голосовали президент и лидеры партий

Выборы-2016: как голосовали президент и лидеры партий

Мнение

Леонид Поляков

политолог

Все мнения

Инфографика

Молодежь не интересуется дебатами

Молодежь не интересуется дебатами

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке