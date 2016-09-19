По факту убийства девушки в Москве возбуждено уголовное дело

По факту убийства девушки в центре Москвы возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами по факту убийства девушки возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и задержания лица, причастного к его совершению», — приводит ее слова официальный сайт ведомства.

Напомним, ранее в понедельник «Известия» писали о найденном на улице Хамовнический вал теле 20-летней девушки с колото-резаными ранениями. Тело обнаружил местный житель, который вышел на прогулку с собакой. Погибшей оказалась жительница Москвы, проживавшая на Дмитровском шоссе и работавшая флористом. По информации следствия, предполагаемый преступник похитил вещи жертвы и скрылся.