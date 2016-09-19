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Понедельник,
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Кадыров надел доспехи на прием в честь Дня чеченской женщины. Видео

Врио главы Чечни пришел на торжественное мероприятие в шлеме, латах, с мечом и копьем

Рамзан Кадыров, временно исполняющий обязанности главы Чеченской Республики, появился на приеме в честь Дня чеченской женщины в доспехах — шлеме, латах, с мечом и копьем. Торжественный прием, прошедший в грозненском дворце «Сафия», посетили известные женщины республики, а также несколько сотен девушек из местных творческих коллективов.

День чеченской женщины отмечается в республике с 2009 года. Он посвящен памяти 46 чеченских девушек, которые погибли во время Кавказской войны, и отмечается в третье воскресенье сентября.

«Чеченская женщина пережила много трагедий. Сейчас пришло время, когда она должна радоваться жизни, не беспокоиться за безопасность своих детей, родных и близких людей», — написал Кадыров в Instagram.

Рамзан Кадыров поздравил всех женщин Чечни, пожелал мира и процветания. Все женщины, присутствовавшие на приеме, получили в подарок букеты. Мероприятие завершилось праздничным салютом, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, в минувшее воскресенье состоялись выборы главы Чеченской Республики и выборы депутатов Госдумы. Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы республики.

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Рамзан Кадыров уверенно лидирует на выборах главы Чечни

Известия // понедельник, 19 сентября 2016 года

Кадыров надел доспехи на прием в честь Дня чеченской женщины. Видео

Врио главы Чечни пришел на торжественное мероприятие в шлеме, латах, с мечом и копьем

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