Кадыров надел доспехи на прием в честь Дня чеченской женщины. Видео

Рамзан Кадыров, временно исполняющий обязанности главы Чеченской Республики, появился на приеме в честь Дня чеченской женщины в доспехах — шлеме, латах, с мечом и копьем. Торжественный прием, прошедший в грозненском дворце «Сафия», посетили известные женщины республики, а также несколько сотен девушек из местных творческих коллективов.



День чеченской женщины отмечается в республике с 2009 года. Он посвящен памяти 46 чеченских девушек, которые погибли во время Кавказской войны, и отмечается в третье воскресенье сентября.



«Чеченская женщина пережила много трагедий. Сейчас пришло время, когда она должна радоваться жизни, не беспокоиться за безопасность своих детей, родных и близких людей», — написал Кадыров в Instagram.

Рамзан Кадыров поздравил всех женщин Чечни, пожелал мира и процветания. Все женщины, присутствовавшие на приеме, получили в подарок букеты. Мероприятие завершилось праздничным салютом, сообщает телеканал «Звезда».



Напомним, в минувшее воскресенье состоялись выборы главы Чеченской Республики и выборы депутатов Госдумы. Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы республики.



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