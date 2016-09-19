В Кремле подтвердили отставку Хабирова с поста куратора Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Радий Хабиров уходит с поста замначальника управления президента России по внутренней политике, отвечающего за взаимодействие с Федеральным собранием.



«Насколько мне известно, действительно, Хабиров уходит из управления по внутренней политике. Или уже ушел, или уходит», — сказал Песков журналистам.



Он пояснил, что не видел соответствующего распоряжения, поскольку это не должность, назначение на которую производится указом президента.



Пресс-секретарь главы государства добавил, что не знает, с какой именно формулировкой уходит Хабиров, вероятно, предположил Песков, по собственному желанию.



Ранее источник, близкий к администрации президента, сообщил, что на должность Хабирова переходит ранее занимавший должность главы аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов.



Стоит отметить, что Радий Хабиров занимал пост замначальника управления президента России по внутренней политике последние восемь лет.